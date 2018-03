Prefeitura do interior de SP só abre em fevereiro O munícipe que precisar da prefeitura de Campina do Monte Alegre, no sudoeste paulista, a 224 km da capital, para obter certidões, alvarás ou recolher tributos terá de esperar até o início de fevereiro. Desde que a nova administração assumiu, no último dia 2, a prefeitura tem as portas fechadas para o atendimento ao público. Um decreto assinado pelo prefeito Orlando Donizeti Aleixo (PSDB) e afixado na entrada principal alerta que o expediente será exclusivamente interno até o dia 1º do próximo mês. De acordo com o prefeito, a medida foi necessária porque a cidade não teve transição administrativa.