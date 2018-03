Prefeitura de SP diz que tomará medidas oportunas Em nota enviada na noite de ontem à imprensa, a Prefeitura de São Paulo diz que tomará as medidas judiciais que julgar oportunas e reafirma que a contratação do Consórcio Controlar, responsável pelo Programa de Inspeção Veicular na capital paulista, "seguiu rigorosamente a legislação em vigor". "A implantação do programa foi feita de forma totalmente transparente e a Prefeitura forneceu as informações necessárias sempre que foi solicitada, inclusive pelo Ministério Público", sustenta a nota.