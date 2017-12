Prefeitura de Salvador decreta luto oficial de cinco dias

A assessoria do prefeito de Salvador, Bahia, João Henrique Carneiro (PMDB), divulgou nota oficial no qual o prefeito se diz consternado com a morte do senador Antonio Carlos Magalhães (DEM-BA) e decreta cinco dias de luto oficial no município. Veja também: Morre o senador Antonio Carlos Magalhães No vídeo mais acessado no YouTube, ACM defende ditadura Frases do senador Site oficial do senador Galeria de Fotos ACM visita o Estado de S. Paulo A seguir, a íntegra da nota: "NOTA OFICIAL Consternado com o falecimento do senador Antônio Carlos Magalhães, quero expressar aos seus familiares e correligionários profundo pesar pela lamentável perda para o cenário político da Bahia e do Brasil. A cidade do Salvador, capital do Estado da Bahia, estará de luto oficial, por cinco dias, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados pelo senador Antônio Carlos Magalhães, à Bahia, ao longo de sua trajetória política como deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador, ministro e senador a serviço do seu povo. João Henrique Prefeito de Salvador"