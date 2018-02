Prefeitura de Ribeirão Preto-SP corta 10% do orçamento Para economizar cerca de R$ 20 milhões neste ano, a prefeita de Ribeirão Preto, Dárcy Vera (DEM), baixou um decreto para contingenciamento de gastos das secretarias municipais. Esse valor representa cerca de 10% da dotação orçamentária destinada às pastas, de R$ 195,9 milhões. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial do Município e só não atingirá as secretarias de Educação e Saúde.