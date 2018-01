Prefeitura de Porto Alegre demite servidores A prefeitura de Porto Alegre demitiu cinco servidores suspeitos de envolvimento com irregularidades em processos de licenciamento de obras, nesta segunda-feira, 20. Ao mesmo tempo, e pelo mesmo caso, o Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou 20 pessoas por corrupção ativa e passiva à Justiça. A investigação inicial foi feita pela Procuradoria-Geral do Município, que, em janeiro de 2013, encaminhou informações sobre corrupção nas secretarias de Obras Públicas e Viação (Smov) e Urbanismo (Smurb) ao Ministério Público.