Prefeitura de Porto Alegre anuncia cortes nas despesas

Também estabelece que os vencimentos do prefeito, de R$ 15,5 mil, serão o teto do funcionalismo público municipal, medida que atinge 214 servidores com remunerações superiores. Fortunati afirmou que o crescimento da receita não acompanha o da despesa. Apesar dos cortes, afirmou que investimentos e serviços essenciais não serão afetados. "Porto Alegre ainda está numa situação bastante cômoda em relação a muitos municípios brasileiros, mas precisamos ser cautelosos", justificou.