Prefeitura de Curitiba vai tirar propaganda O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná determinou que a Prefeitura de Curitiba retire da internet todas as propagandas institucionais que visam a divulgar as obras da atual administração. O pedido de liminar foi feito pela coligação Curitiba Para Todos, que tem Gleisi Hoffmann como candidata à prefeitura. O objetivo é evitar que os sites sirvam como instrumento de campanha para o prefeito Beto Richa, candidato à reeleição pela coligação Curitiba o Trabalho Continua. A prefeitura não vai recorrer.