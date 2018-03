Prefeitura de Campinas exonera dois secretários suspeitos de fraude A prefeitura de Campinas exonerou nesta terça-feira, 24, dois secretários municipais suspeitos de integrar um grupo que fraudava contratos públicos. As exonerações do secretário de Segurança Pública, Carlos Henrique Pinto, e do coordenador de Comunicação, Francisco de Lagos Viana Chagas, foram publicadas no Diário Oficial do município desta terça-feira.