Prefeitos vaiam ausência de Dilma em evento

Brasília - A ausência da presidente Dilma Rousseff na Marcha dos Prefeitos, evento da Confederação Nacional de Municípios (CNM), foi vaiada na manhã desta terça-feira, 9, pela plateia que participa do evento. A participação da presidente estava prevista para a abertura do evento, mas o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, anunciou que ela participará só nesta quarta-feira, 10.

Ziulkoski interveio após as vaias dos representantes das prefeituras: "Eu não vejo razão nenhuma de vaias, porque ela confirmou presença para amanhã [quarta]. Temos que trabalhar como democratas", afirmou. Os ministros da Educação, Aloizio Mercadante, e da Saúde, Alexandre Padilha, devem comparecer ao evento ainda nesta terça.

No início da cerimônia, foram ouvidos alguns gritos isolados "cadê a Dilma?". A presença da presidente nesta manhã estava prevista na programação, mas não está na agenda do Palácio do Planalto, divulgada na noite dessa segunda. Segundo o documento, Dilma tem apenas reuniões com o vice-presidente da República, Michel Temer, e com as ministras Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, e de Comunicação Social, Helena Chagas.

Prefeitos de todo o País estão em Brasília com pauta de reivindicações para mais recursos para as administrações municipais.