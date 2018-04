Prefeitos terão em breve solução para repasse, diz líder

Ele lembrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá os representantes dos municípios nos próximos dias para tratar das medidas. A expectativa do governo é que o repasse do FPM caia ainda mais no mês de março, por isso a pressa em apresentar uma solução.

O líder do PT defendeu a transferência voluntária de recursos aos municípios que são totalmente dependentes do FPM e cujo repasse caiu a zero. "Essa pode ser uma solução localizada e não geral", afirmou. A maior parte dos municípios nessa situação, segundo o líder petista, está nas regiões Norte e Nordeste.

Ele afirmou que o governo federal reprogramou o orçamento e equacionou a situação. Isso, segundo o líder, deve ser feito pelos prefeitos também. Além disso, Vaccarezza afirmou que em muitos casos a perda foi bem menor do que os prefeitos estão alardeando, porque houve um aumento de 20% no repasse do FPM no início do ano passado e as prefeituras trabalharam com uma expectativa de crescimento, que a crise financeira frustrou. "Quando fizeram os projetos orçamentários, não previram a crise. Boa parte da queda é relativa ao que estavam programando que iriam receber", disse. "É preciso equacionar qual é a perda real."