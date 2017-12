Prefeitos pedem ao Congresso aprovação de projetos Os prefeitos que participam da 9ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios vão se reunir hoje com os presidentes da Câmara e do Senado e líderes partidários. O objetivo é discutir os projetos de interesse das prefeituras que se encontram a espera de votação no Congresso. O encontro da Frente Nacional dos Prefeitos com o presidente da Câmara, Aldo Rebelo, está previsto para às 16 horas. Já a reunião com o presidente do Senado, Renan Calheiros, deve ocorrer de manhã. Alguns eventos paralelos à marcha também serão realizados hoje, como os encontros de secretários municipais de Agricultura, de assessores de imprensa e de contadores públicos municipais. Ainda nesta quarta-feira (26), vereadores de todo o País participam de reunião para discutir a participação do Legislativo municipal nas ações reivindicatórias dos municípios brasileiros.