Prefeitos pedem adiamento de fim do 'restos a pagar'

Os prefeitos argumentam que tem obras já começadas, licitadas e não iniciadas, e sem o repasse do dinheiro, tudo será prejudicado. Segundo os prefeitos há uma situação de pânico e incerteza com a possibilidade de suspensão desse pagamento.

Eles vão tentar uma audiência com a presidente Dilma Rousseff para manifestar essa preocupação. No encontro, foi fechada uma chapa suprapartidária da Frente, para a condução das negociações com o governo. O prefeito de Vitória, João Coser (PT), foi reconduzido para a presidência da Frente. O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), ficou com a primeira vice; o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), com a segunda vice-presidência e a prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), com a secretaria-geral.