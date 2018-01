Prefeitos levarão propostas de segurança a Alckmin Prefeitos da Grande São Paulo, que participaram nesta segunda-feira do Fórum Metropolitano de Segurança Pública solicitarão ao governador Geraldo Alckmin (PSDB) um encontro essa semana para apresentar um plano de segurança pública de curto, médio e longo prazos. "Precisamos adotar essas medidas para conter a escalada da violência", afirmou o coordenador-geral do Fórum e prefeito de Guarulhos, Elói Pietá (PT). Das 39 prefeituras que pertencem ao Fórum, 6 delas (São Lourenço Serra, Ribeirão Pires, Juquitiba, Santo André, Osasco e Guarulhos), estiveram representadas para discutir o plano a ser apresentado ao governador. "A primeira medida que defendemos é a criação de um comitê de crise para criar um programa contra a violência e esse comitê será diretamente vinculado ao gabinete do governador", informou o secretário-executivo do Instituto São Paulo Contra a Violência, Paulo Mesquita. "Esse comitê seria formado por representantes dos governos federal e estadual, por representantes da sociedade civil e outros representantes do Fórum". Outra medida sugerida é a formação de duas forças tarefas vinculadas à secretaria de Segurança Pública. "A primeira seria destinada a investigar os crimes de seqüestro e de homicídios efetuados por quadrilhas. A outra força-tarefa investigará assassinatos de prefeitos, vereadores, líderes políticos e membros da sociedade civil com participação política", disse, relatando que essas forças-tarefas seriam compostas pelos melhores policiais civis e militares e contariam com a colaboração Ministério Público, da Polícia Federal e de parlamentares. "O grande ator nesse programa tem que ser o governo do Estado, que tem em suas mãos o controle das polícias Militar e Civil e pode coordenar uma ação conjunta dessas equipes", disse Pietá. O Fórum também vai propor a expansão do Infocrim para todo o Estado, sistema que informa imediatamente os registros de ocorrências criminais para as prefeituras do Estado. Pietá relatou ainda que pedirá ao governador que atue para sensibilizar o Congresso Nacional para que aprove a emenda constitucional do senador Romeu Tuma (PFL-SP) que dá poder de polícia às guardas municipais. O Fórum também pretende solicitar que Alckmin apoie a criação de novos fóruns de prefeitos para debater assuntos de Segurança Pública. "Acreditamos ser possível encontrarmos com o governador nos próximos dias. O próximo encontro dos prefeitos do Fórum será no dia 20 de fevereiro, após o carnaval", informou.