Prefeitos fazem Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios Mais de 3 mil prefeitos devem participar até quinta-feira (27) da 9ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. A abertura oficial do evento está prevista para hoje, às 11 horas, no Hotel Blue Tree Park. Participam os ministros da Educação, Fernando Haddad; do Meio Ambiente, Marina Silva; da Cultura, Gilberto Gil;, e de Minas e Energia, Silas Rondeau. Também é esperada a presença dos presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva; da Câmara, Aldo Rebelo; e do Senado, Renan Calheiros. Na edição deste ano da marcha, os prefeitos buscam novos caminhos para um pacto federativo mais solidário, a aprovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e de 1% do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), e a divisão mais eqüitativa de impostos arrecadados nos três níveis de governo. Na programação de hoje à tarde, representantes de prefeituras, parlamentares e autoridades governamentais debatem questões sobre o Fundeb, a partir das 16 horas, tendo como conferencista o ministro da Educação, Fernando Haddad. No fim do dia, os prefeitos seguem para o Congresso Nacional, onde se reunirão com deputados e senadores de seus Estados. Promovida pela Confederação Nacional dos Municípios, a marcha vem sendo realizada desde 1998. Naquele ano, os prefeitos defenderam a renegociação das dívidas municipais e o aumento do FPM, entre outras questões. Em 2006, ocorrerão também encontros paralelos de secretários municipais de Agricultura, de assessores de imprensa e de contadores públicos municipais. Segundo a Radiobrás, os três eventos serão realizados amanhã (26). No mesmo dia, vereadores de todo o País também participam de um encontro nacional, cujo objetivo é discutir a participação do Legislativo municipal nas ações reivindicatórias dos municípios brasileiros.