Prefeitos do RS se mobilizam contra aumento de multas Cerca de 400 prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de centenas de municípios do Rio Grande do Sul participaram de uma manifestação pela retirada de um projeto de lei que aumenta o valor de multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/RS) a administradores públicos por prática de irregularidades, nesta terça-feira, na Assembleia Legislativa.