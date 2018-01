Prefeitos discutem medidas de segurança Uma reunião entre os 15 prefeitos petistas da região de Ribeirão Preto, representantes das Polícias Militar e Civil e ainda integrantes de equipes de segurança particular contratadas pelo Partido dos Trabalhadores (PT) deve definir amanhã, uma série de medidas em conjunto para aumentar a segurança dos políticos que se sentem ameaçados principalmente após a morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Segundo o secretário do Partido dos Trabalhadores da macro-região de Ribeirão Preto, Moacir Capornussio, as medidas estão sendo estudadas por peritos em segurança individual e serão recomendadas aos prefeitos da região. "Ainda não sabemos de onde vêm as ameaças e se existe mesmo a tal facção que assinou cartas contra as prefeituras petistas no interior do Estado. Então há a necessidade de se precaver de alguma maneira", afirma. A região de Ribeirão é a que concentra o maior número de prefeituras petistas no Estado de São Paulo. São 15 no total, incluindo as de maior porte como Ribeirão Preto, São Carlos, Araraquara e Franca, e de menor porte como Ribeirão Corrente e Serrana. Além disso, a coordenadoria do PT na região acredita que o prefeito de Ribeirão Preto, Antônio Palocci Filho, se tornou um dos principais possíveis alvos. "Palocci é uma liderança forte dentro do PT e deve substituir Celso Daniel na coordenação das propostas para o programa de governo da campanha de Lula, além é claro de ser prefeito de uma das maiores cidades do Estado de São Paulo, depois de Campinas e Santo André", avaliou Capornussio. Ele diz, entretanto, que não acredita na hipótese que vem sendo aventada de que as cartas de ameaça encaminhadas para as prefeituras teriam indicado uma suposta ordem na cronologia dos crimes, de acordo com o número de habitantes de cada uma delas. Segundo Capornussio, as primeiras investigações apuraram que a lista de prefeitos ameaçados por cartas foi retirada do site do partido na Internet, já que o primeiro a receber a ameaça foi Ribeirão Corrente, cujo prefeito Aírton Montanhez encabeça os demais nomes. A indicação de que a lista teria sido retirada do site do partido também veio a partir de ameaças sofridas por vereadores do PT na região. "O vereador de Guariba José Nildo de Fanti recebeu carta com uma alteração em seu sobrenome (de Falti) da mesma maneira que está grafada no site", afirma. Colete à prova de balas O dirigente petista informa que todos os prefeitos foram orientados a seguir o exemplo de Palocci, que passou a usar colete à prova de balas. Apesar disso, alguns prefeitos da região optaram por tomar medidas individuais e alegaram que não vão usar coletes. O prefeito de Araraquara Edinho Silva, é um deles. A prefeitura de chegou a sofrer uma ameaça de bomba na tarde ontem, mas avaliou que a atitude partiu de grupos oportunistas não ligados aos demais atentados. Os prefeitos de Bebedouro e de Franca, Davi Peres Aguiar e Gilmar Dominicci, respectivamente, também tomaram medidas drásticas para garantir sua segurança. Além de se deslocarem apenas acompanhados de policiais civis e integrantes da Guarda Municipal, ambos deixaram de utilizar celulares, que poderiam ser rastreados, e também não estão informando sua agenda diária a exemplo do prefeito Newton Lima, de São Carlos. "A segurança pessoal dos prefeitos do PT se tornou uma questão de segurança pública", comentou o prefeito de Ribeirão em entrevista a uma TV local ao embarcar hoje para participar, em São Paulo, da reunião da Executiva nacional do PT para discutir o tema.