Prefeitos de SP se reúnem para pedir mais repasses Prefeitos de municípios paulistas participam amanhã de um ato público, em São José do Rio Preto, para reivindicar aumento de 2% no repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O ato está sendo organizado por oito associações de municípios do Estado. A expectativa é de que dos 342 prefeitos, pelo menos 150 compareçam ao evento, além de deputados e candidatos.