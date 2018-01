Prefeitos criticam demora da investigação da morte de Daniel O assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT) foi, nesta terça-feira, pelo segundo dia consecutivo, o assunto mais citado pelos prefeitos que participam do Fórum de Autoridades Locais. Em entrevista coletiva com a participação de dez prefeitos da América Latina, Europa e África, Marta Suplicy (PT), de São Paulo, disse que a investigação das amizades e relações familiares de Daniel está se constituindo num segundo crime contra o administrador petista. ?Estão tentando transformar a vítima em réu?, acusou a prefeita. Marta reconheceu que o governo estadual paulista fez investimentos em segurança, mas considerou-os inadequados por não terem sido acompanhados de aumento de verbas para programas sociais. A prefeita de Campinas, Izalene Tiene, lamentou que o assassinato de seu antecessor, Antônio da Costa Campos, não tenha sido esclarecido e disse que uma explicação para aquele crime poderia ajudar a esclarecer a morte de Daniel. O novo prefeito de Santo André, João Avamileno, admitiu que todas as hipóteses são possíveis e devem ser investigadas, inclusive as de crime político ou praticado por narcotraficantes. Disse que a prefeitura havia montado quatro bases comunitárias em locais de alta incidência de furtos de carros e tráfico de drogas e que a iniciativa, que teve apoio do governo do Estado, reduziu a criminalidade nas regiões. ?Não estou afirmando que a razão do crime é esta, mas citando-a como uma das diversas possibilidades de investigação?, salientou. Avamileno criticou o trabalho da polícia, conclamando-a a mostrar empenho e resultados dos trabalhos. ?Caso contrário, interpretamos que o desenrolar dos acontecimentos acompanha uma manobra diversionista para prejudicar o governo do PT em Santo André e minimizar o desgaste dos governos estadual e nacional com suas fracassadas políticas de combate à violência?. Um dos participantes do evento, o prefeito de Montevidéu, Mariano Arana, conclamou os demais prefeitos a montar uma luta mundial contra a globalização do crime organizado. As oficinas desta terça-feira do Fórum de Autoridades Locais trataram de participação popular nas gestões locais, municípios e a Agenda 21, gestão financeira e captação de recursos e reflexos da globalização nas cidades. O documento final do encontro será divulgado nesta quarta-feira.