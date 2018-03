Prefeitos cobram de Haddad liderança em articulação Em um almoço nesta sexta-feira (11), sete prefeitos do PT da Região Metropolitana de São Paulo pediram ao prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), que assuma a liderança das demandas da região junto aos governos federal e estadual. De olho em recursos federais e no peso que a nova administração terá junto à União, os prefeitos defenderam uma agenda conjunta para ser apresentada à presidente Dilma Rousseff no próximo encontro de prefeitos, em Brasília. "Todos os prefeitos de capital têm, desejando ou não, a responsabilidade de liderar a Região Metropolitana. Não adianta qualquer um de nós se arvorar para liderar esse debate", justificou o prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho.