Prefeitos aprovam repasse R$ 3 bi, diz Ziulkoski O presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, garantiu que os prefeitos que vaiaram a presidente Dilma Rousseff ficaram satisfeitos com o repasse de R$ 3 bilhões, depois de entenderem a proposta feita pela presidente. "Os prefeitos estão muito focados na questão do FPM. Embora o que foi anunciado represente até mais do que o acordo que estávamos tentando, faltou um entendimento do plenário. Realmente, depois do esclarecimento que fiz, foi entendido diferente", explicou.