Prefeito tucano agredido em comemoração deixa UTI O prefeito de Borebi, Antonio Carlos Vaca (PSDB), deixou hoje a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed de Bauru, no interior paulista, onde estava internado desde a noite de domingo. O prefeito foi agredido após se desentender com militantes do PT e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) de sua cidade, que comemoravam a vitória de Dilma Rousseff (PT) no segundo turno presidencial.