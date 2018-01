Prefeito terá que devolver R$ 52 mil por acumular cargos

Rocha diz que é inocente e já recorreu da sentença do juiz Darci Lopes Beraldo, do Fórum de Presidente Venceslau. "Entrei com ação na quarta-feira, sou inocente. Eu era bancário e consultei o departamento jurídico da prefeitura para saber se havia algum impedimento para continuar no banco. O jurídico informou que nada impedia o acúmulo de função", resumiu Rocha, de 55 anos.

O prefeito entrou com ação no Fórum de Presidente Venceslau. Marabá Paulista é um município do Pontal do Paranapanema, no oeste paulista, e tem 6.130 habitantes.