Prefeito se reúne com tucanos para pedir apoio O prefeito Gilberto Kassab (DEM) disse ontem que deve se reunir, na segunda-feira, com todos os secretários de governo e subprefeitos, para adverti-los de que não devem fazer campanha em horário de serviço. "Quem quiser participar da campanha deverá deixar seu cargo", disse. Com todos os membros do primeiro escalão reunidos, vários deles vinculados ao PSDB e partidários do candidato Geraldo Alckmin, Kassab vai aproveitar para pedir o apoio dos que ainda não se empenharam na campanha dele. Apesar de negar que faça pressões, Kassab tem chamado os subprefeitos para encontros em sua casa. Nas visitas que faz aos bairros, como candidato ou como prefeito, ele também cobra a presença dos subprefeitos. Ontem prefeito fez corpo-a-corpo na Vila Prudente, na zona leste.