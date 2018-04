Prefeito reeleito de Nazaré-BA morre em Salvador O prefeito reeleito de Nazaré, município do Recôncavo Baiano conhecido como Nazaré das Farinhas, Clóvis Figueiredo Souza (PSB), de 63 anos, morreu no final da noite de ontem no Hospital Espanhol, em Salvador. De acordo com o hospital, Souza havia sido internado no dia 20, por causa de rompimento de um aneurisma cerebral, e não resistiu. Em seu lugar, o vice-prefeito eleito Milton Rabelo de Almeida Junior vai assumir o novo mandato. O enterro de Souza será realizado hoje no Cemitério Nossa Senhora dos Aflitos, em Nazaré.