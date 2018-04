Prefeito recorre contra cassação O prefeito eleito de Iconha, Dercelino Mongin, entrou com ação cautelar no Tribunal Superior Eleitoral, com pedido de liminar, para suspender decisão que cassou seu diploma e o de seu vice. O dois foram condenados por abuso de poder econômico e compra de votos nas eleições de 2008. O TRE capixaba determinou novas eleições no município e aplicou multa de R$ 21 mil. O relator do caso é o ministro Marcelo Ribeiro.