Prefeito recebe 2º reajuste do ano O salário do prefeito de Sorocaba, Vítor Lippi (PSDB), aumentou para R$ 18,9 mil mensais por ato da Câmara. É a segunda vez este ano que o prefeito recebe reajuste salarial. Em fevereiro, o ganho de Lippi passou de R$ 15 mil para R$ 17,8 mil. O vice-prefeito e os 22 secretários municipais também foram beneficiados com aumento de 24% e passaram a receber R$ 11, 4 mensais. "São reajustes previstos na Constituição e, se não dermos, outros servidores serão prejudicados", alegou o presidente do Legislativo, José Francisco Martinez (PSDB). Para a assessoria do prefeito, cabe à Câmara decidir sobre os reajustes.