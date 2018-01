Prefeito quer interromper caminhada de sem-terra O MST do Pontal do Paranapanema iniciou, ontem, uma marcha pela paz, em protesto à tentativa de homicídio sofrida pelo líder José Rainha Júnior, há 10 dias, durante ameaça de invasão a uma fazenda. A caminhada, que começou em Teodoro Sampaio, será interrompida nesta manhã, na divisa de Presidente Prudente e Pirapozinho, num ato liderado pelo prefeito Agripino Lima (PTB) e apoiado por ruralistas, membros da UDR. Máquinas da prefeitura estão interceptando o tráfego da Rodovia Assis Chateaubriand, que liga São Paulo ao Paraná, desde às 9h30. Agripino disse que quer manter a ordem em Presidente Prudente. Rainha afirmou que a caminhada, com cerca de mil sem-terra, vai continuar até Presidente Prudente, a oito quilômetros do local interditado. Cerca de 30 policiais militares acompanham a caminhada de perto.