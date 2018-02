Prefeito no Piauí arruma cargos para 11 familiares Os competidores são muitos e se empenham a fundo, mas o grande vencedor, medalha de ouro do campeonato nacional de nepotismo, parece ser o piauiense Lucídio Fortes Rebelo. Eleito pelo PMDB como prefeito de Morro do Chapéu, uma cidadezinha de 6.400 habitantes, ele deu um jeito de arrumar vaga para 11 parentes - superando de longe algumas figuras carimbadas dessa disputa, como o governador paranaense Roberto Requião (PMDB-PR), que emprega 8, ou seu colega do Maranhão, Jackson Lago (PDT), que nomeou 6. O recorde de Morro do Chapéu está sendo investigado pelo Ministério Público, após denúncia do candidato petista à prefeitura Bernardo Siqueira Silva - rival de Lucídio, que tenta a reeleição. "Ele emprega toda a família, a começar pela mãe. É o pior nepotismo do Piauí", disse o petista em uma entrevista. A generosidade de Lucídio começa com sua mãe, Lina Rebelo, que é secretária da Assistência Social. Para comandar a Administração ele nomeou seu irmão, o vice-prefeito Marcos Henrique. Outro irmão, Luciano, é motorista - embora se diga na cidade que ele não dirige, apenas recebe. E um terceiro, Edimar, chefia a agência dos Correios. A cunhada de Lucídio, Luciana Angélica, foi escalada como assessora - e no fim da fila aparecem uma prima, um primo e uma cunhada, que atuam em órgãos municipais de saúde, creche e turismo. O pai de criação do prefeito, José Ramos Sales, aparece como médico da família. Lucídio alugou ainda a casa de um primo, que virou sede da prefeitura, e outra de uma irmã, para almoxarifado. GOVERNADORES Menos numerosos, porém expressivos, são os levantamentos feitos pelo Ministério Público que apontam práticas nepotistas por parte de 8 dos 27 governadores. O campeão da prática, nessa lista, é o paranaense Roberto Requião, com oito parentes empregados. Compõem essa relação dois irmãos do governador - Maurício, na Educação, e Eduardo, no Porto de Paranaguá - e sua mulher, Maristela, no Museu Oscar Niemeyer. Entre os assessores ele tem dois sobrinhos, uma irmã, um primo e uma cunhada. A lista dos governadores segue com os 6 de Jackson Lago e se completa com Blairo Maggi (PR), Marcelo Miranda (PMDB), Ana Júlia Carepa (PT), Cid Gomes (PSB), Teotônio Vilela (PSDB) e Aécio Neves (PSDB), cada um com um parente em sua equipe.