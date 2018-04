Prefeito medirá forças com candidato de Maggi Disputam o segundo turno, em Cuiabá, o prefeito Wilson Santos (PSDB) e um novato na política, o empresário Mauro Mendes (PR). Com uma forte aliança, de 12 partidos, Santos atacou duramente o adversário e dedicou outra parte da campanha a mostrar que cumpriu promessas na primeira gestão. Já Mendes é amigo do governador de Mato Grosso, Blairo Maggi (PR), e foi alçado à carreira política nos últimos meses por influência de líderes regionais do partido. Tem outro apoio de peso: o do presidente Lula.