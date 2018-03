Prefeito lança projeto que beneficia idosos Com quase um ano de atraso e às vésperas do início oficial da campanha eleitoral, o prefeito Gilberto Kassab (DEM), candidato à reeleição, entrega hoje as primeiras 500 carteiras de idoso na capital. O documento dá direito a viagens interestaduais gratuitas em todo o País. Desde julho do ano passado, todas as prefeituras estão aptas a conceder o benefício, previsto no Estatuto do Idoso. Kassab marcou a entrega do seu primeiro lote para três dias antes do início da eleição. Será num café da manhã organizado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, com presença confirmada do prefeito. Estima-se que 500 mil pessoas possam usufruir do benefício na cidade. A prefeitura já tem cadastrados 2 mil idosos. Mas, segundo a secretaria, a entrega das carteirinhas somente agora é uma coincidência. A pasta informou que não o fez antes por falta de interessados. De acordo com o governo, cabe ao idoso procurar um dos postos instalados nas 31 subprefeituras com a documentação exigida e requisitar a carteira. Dados do Ministério do Desenvolvimento Social mostram que a falta de interesse alegada pelo governo municipal, apesar de São Paulo ser a cidade do País com maior número de beneficiários em potencial, não se verificou em outras regiões. No momento em que Kassab distribui suas primeiras carteirinhas, em todo o Estado de São Paulo já foram emitidas 15.409. Têm direito ao benefício pessoas acima de 60 anos que ganham até dois salários mínimos (R$ 830), não tenham como comprovar renda e estejam inseridas no cadastro de programas sociais do município. O documento permite ao idoso obter passagens interestaduais (rodoviárias, ferroviárias ou aquaviárias) gratuitamente ou com desconto de 50%. As empresas são obrigadas a disponibilizar quatro vagas em cada viagem - sendo duas gratuitas e duas pela metade do preço. Sem a carteirinha, o idoso, mesmo que atenda aos requisitos, paga a tarifa integral. A partir deste sábado, a legislação eleitoral impede que agentes públicos que sejam candidatos participem de inaugurações de obras. Até lá, Kassab terá agenda intensa. Ontem ele participou da entrega de uma AMA - as famosas unidades de Assistência Médica Ambulatorial - e uma unidade de atendimento de urgência do Corpo de Bombeiros. Até sexta-feira, serão mais três AMAs inauguradas com presença garantida do prefeito.