Prefeito fala em ampliar Viracopos O prefeito de Campinas, Hélio de Oliveira Santos (PDT), reeleito em primeiro turno com 67% dos votos válidos, tomou posse ontem, em cerimônia realizada na Câmara de Vereadores. Após a solenidade, ele seguiu para a prefeitura, onde anunciou oficialmente a criação de três secretarias, além das 17 já existentes. Entre as prioridades do governo do pedetista está a ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos.