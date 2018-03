Prefeito eleito de Santo André atribui vitória a desgaste do PT e 'fenômeno' Doria

O prefeito eleito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), afirmou na manhã desta quinta-feira, 10, que dois dos fatores mais importantes para sua vitória foram o desgaste do PT e o "fenômeno" da eleição de João Doria (PSDB) em São Paulo. Em entrevista à TV Estadão, o político também chamou de decisivo o apoio do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), que o incentivou a se candidatar. Além disso, destacou que os tucanos estão se consolidando na região, que abrigava o chamado "cinturão vermelho", com cidades administradas pelo Partido dos Trabalhadores.

Na entrevista, o prefeito eleito criticou administrações anteriores por Santo André não receber um programa eficiente de recapeamento de asfalto há 16 anos. "Mesmo sem recursos, temos de colocar a casa em ordem, não dá mais pra ficar tapando buraco, é preciso enfrentar o problema." Disse, ainda, que vai renovar o sistema de mobilidade e transporte público já no primeiro ano de gestão.

Segundo ele, a dívida total do município é maior que o próprio orçamento da Prefeitura. "A principal dívida é com a Sabesp. Vamos pensar em formas de equalizar essa dívida e restabelecer um sistema eficiente de água na cidade", disse. Outra parte do dinheiro, de acordo com Paulo, está comprometido com o pagamento de precatórios, que é obrigatório por determinação judicial.

Para resolver o problema de caixa e colocar projetos em execução, o tucano destacou que aposta nos pequenos e médios empreendimentos e que não acredita no resgate de grandes plantas industriais na cidade. "Vamos atuar com choque de gestão, trabalhando de maneira eficiente, qualificando a dívida, mas sem aumentar impostos. Choque de gestão será dado já no primeiro dia, vamos trazer de volta a produção e investimentos na cidade", declarou.

O prefeito eleito disse ainda na entrevista que vai rever o projeto de ciclovia na cidade para "reparar" os erros da gestão petista. Na sua avaliação, é preciso planejamento e discussão com transparência. "Vamos manter a bicicleta no mapa de mobilidade da cidade." Ao falar do Uber, disse que é preciso regulamentar esse sistema e fazer com que ele tenha a mesma fiscalização dos taxistas. "Não pode ficar solto da maneira que está hoje em Santo André, temos de buscar um modelo ideal."