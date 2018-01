Prefeito eleito de Manaus é cassado O prefeito eleito de Manaus, Amazonino Mendes (PTB), teve o registro da candidatura cassado ontem pela Justiça Eleitoral. Ele e o vice, o deputado federal Carlos Souza (PP), foram julgados por distribuir vales-combustível a eleitores, o que configura compra de voto. A juíza Maria Eunice Torres do Nascimento condenou ambos ao pagamento de multa individual no valor de 50 mil UFIRs (cerca de R$ 92 mil). O petebista vai recorrer. Em 4 de outubro, a Polícia Federal apreendeu 419 requisições de combustível com a inscrição "Eleições 2008 - Amazonino Mendes", com o gerente de posto de gasolina. Um DVD com imagens dos carros sendo abastecidos e notas fiscais foram entregues por rivais à Justiça. A juíza apontou que as requisições apreendidas com as notas fiscais possuem número de CNPJ que não corresponde ao da coligação de Amazonino. O CNPJ seria da Petroman Representação e Comércio Ltda., cujos proprietários são os mesmos do posto. A juíza a concluir que houve doação de combustível em troca de apoio.