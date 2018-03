Prefeito Eduardo Paes toma posse no Rio O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PMDB), tomou posse hoje para seu segundo mandato, declarando, em discurso de posse, que a reeleição representou uma vitória do povo, "que não queria mais pagar o preço da pequena disputa política". Ex-deputado federal do PSDB, o prefeito carioca se reelegeu com o apoio do PT, da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com uma campanha em que enaltecia as parcerias estabelecidas pela sua gestão nas administração municipal, com os governos federal e do Estado do Rio.