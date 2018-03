Prefeito é multado por propaganda em Santa Bárbara-SP A distribuição de material didático a escolas do ensino fundamental com a mensagem "vote no José Maria e sorria" rendeu ao prefeito de Santa Bárbara D''Oeste, a 130 km da capital paulista, uma multa de R$ 42.564,00. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) anunciou hoje a decisão. José Maria de Araújo Júnior (PSDB) ainda pode recorrer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo o TRE-SP, o tucano encaminhou as escolas uma apostila com uma carta endereçada aos pais dos alunos, na qual havia a frase "juntos vamos escrever um futuro melhor para nossos filhos e para nossa gente". Para o tribunal, houve clara caracterização de propaganda eleitoral, realizada fora do período permitido pela lei. Por consideraram o caso grave, os juízes aplicaram a multa com o dobro do valor mínimo previsto para a irregularidade. O processo será remetido à Promotoria de Justiça da cidade. Propuseram a ação, em conjunto, os diretórios municipais dos partidos PP, PTB e PT.