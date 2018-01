Prefeito é expulso do PT após apoiar tucanos na eleição Um prefeito do interior de São Paulo foi expulso do PT por votação da executiva do diretório municipal do partido. Mituo Takahashi, de Barrinha (SP), é acusado de ter apoiado candidatos de outras siglas durante a eleição passada. O maior problema foi ter participado de eventos do PSDB e cedido sua imagem para panfletos entre dois candidatos tucanos da região.