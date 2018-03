Prefeito é condenado a devolver R$ 120 mil em MT O prefeito de Tangará da Serra (MT), Júlio Ladeia, foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) a devolver, com recursos próprios, aos cofres da prefeitura o equivalente a R$ 120 mil por ter celebrado convênio com o Centro de Tradição Gaúcha (CTG) Aliança da Serra do município para a construção de uma boliche na sede da entidade. A finalidade de tal convênio, segundo os conselheiros, contraria "o princípio de interesse público".