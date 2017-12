Prefeito do Rio tem alta depois de cirurgia para retirada de cálculo renal

RIO - O prefeito Eduardo Paes (PMDB) teve alta, na manhã desta terça-feira, 28, depois de ser submetido a uma cirurgia para retirada de cálculo renal, na noite desta segunda, 27, no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul da cidade.

Em nota, a assessoria de imprensa informou que Paes retoma as atividades normalmente na sede da prefeitura, na Cidade Nova, região central.

Paes sentiu dores durante o fim de semana e foi atendido na manhã de segunda no Hospital Miguel Couto, no Leblon, na zona sul, da rede municipal, onde uma tomografia constatou a existência do cálculo. À tarde, o prefeito foi internado no Samaritano, hospital particular, onde foi operado pelo urologista Paulo Martins Rodrigues, que, segundo a prefeitura, acompanha o prefeito há anos "devido às crises renais recorrentes".