Prefeito do Rio é internado para tratar cálculo renal

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), foi internado no início da tarde desta segunda-feira, 27, no Hospital Samaritano, em Botafogo (zona sul), onde se submeterá a procedimento para tratar um cálculo renal, informa nota distribuída pela assessoria de imprensa da prefeitura.

Segundo a prefeitura, o prefeito sentiu dores durante o fim de semana e, na manhã desta segunda-feira, procurou o Hospital Miguel Couto, da rede municipal, no Leblon (zona sul), onde uma tomografia revelou a existência do cálculo. À tarde, o prefeito foi internado no Hospital Samaritano, particular. "O urologista Paulo Martins Rodrigues, que o acompanha há anos devido a crises renais recorrentes, pediu que (Paes) fosse encaminhado ao Samaritano, onde o médico atende e fará a intervenção", diz a nota.