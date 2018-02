Prefeito do Rio cria ''gabinete interativo'' na internet Depois de suceder a Cesar Maia (DEM) e seu inseparável laptop no Palácio da Cidade, o peemedebista Eduardo Paes (PMDB) reabilitou a internet como instrumento político da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele pôs no ar ontem um portal de comunicação no qual pretende interagir pessoalmente com os cariocas. No site www.palaciodacidade.rio.rj.gov.br, o prefeito apresenta um "gabinete interativo" e promete respostas da equipe da prefeitura a e-mails com sugestões e queixas em até 48 horas. No fim de sua administração, Maia foi muito criticado por Paes e por outros candidatos por supostamente dedicar mais tempo à internet e ao seu "ex-blog" - boletim que até hoje envia por e-mail a cadastrados - do que à cidade. O ex-prefeito fez do e-mail sua forma preferencial de comunicação com secretários, assessores, jornalistas e até com cidadãos, que recebiam respostas rápidas dele. "Esse canal online vem reforçar meu compromisso de fazer a prefeitura presente na vida da cidade e próxima das pessoas", diz Paes no primeiro vídeo veiculado no portal. O prefeito pretende publicar vídeos e fotos tiradas de seu próprio celular, o que também poderá ser feito por cidadãos em busca de providências. No portal, a TV Palácio transmitirá ao vivo eventos de Paes, que também entrevistará personalidades do Rio num programa mensal.