Prefeito do PT que pintou cidade de vermelho é punido

O prefeito assinou no Ministério Público um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) se comprometendo a bancar a repintura, caso contrário, além de enfrentar uma ação na Justiça, terá de pagar R$ 30 mil de multa. O serviço, porém, ainda não começou, mesmo porque seu prazo vai até novembro e ele ainda não informou se pretende fazê-lo antes ou depois das eleições.

A administração municipal nega qualquer propaganda partidária, mas já adiantou que cumprirá o que foi acertado. O problema, porém, é que a prefeitura estaria esperando a homologação do acordo e os trâmites legais. A tinta vermelha teria sido escolhida por ser a única que estava disponível no almoxarifado, versão esta que não convenceu o promotor Fernando Antonio Abujamra.

Polêmica

Os prédios públicos foram pintados no início deste ano pela prefeitura e desde então gerou muito debate em Barrinha, cidade com cerca de 30 mil habitantes que fica na região de Ribeirão Preto. Na Câmara a denúncia partiu do vereador Valter Gomes da Fonseca (PR), o Valtinho Beleza, que considerou a ação ilegal e partidária. Na ocasião, o prefeito argumentou que, sem contar a sobra que haveria de tinta vermelha, esta cor consta no brasão do município.