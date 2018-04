Prefeito do interior de SP está foragido O prefeito de Balbinos (a 420 Km da capital paulista), Ed Carlos Marin (PSDB), está foragido desde que o Tribunal de Justiça de São Paulo o afastou do cargo e decretou, no dia 21, sua prisão preventiva. Ele é acusado de coação no curso do processo, falsificação de documento e uso de documento falso. Segundo o procurador Gabriel Inellas, o prefeito ameaçou de morte um promotor de Justiça, um vereador e um servente.