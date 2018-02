Prefeito do interior de SP é agredido durante evento O prefeito de Borebi (SP) foi agredido na noite de ontem enquanto um grupo comemorava a vitória da candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff. Um grupo de aproximadamente 40 pessoas comemorava a eleição da petista no momento em que Antônio Carlos Vaca (PSDB) passeava com a família pela rua.