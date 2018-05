Prefeito do Guarujá tem de demitir cunhado A Justiça obrigou a Prefeitura do Guarujá a afastar o secretário de Educação e Esportes, Mohamed Ali Abdul Rahim, por ser cunhado do prefeito Farid Madi (PDT). A Secretaria de Assuntos Jurídicos havia alegado que a lei que veta o nepotismo exclui o cargo de secretário, mas o recurso foi negado. A prefeitura vai recorrer da decisão no Tribunal de Justiça.