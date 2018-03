Prefeito deixa vice sem chave da prefeitura em SP Troca de acusações entre o prefeito de Pirapora do Bom Jesus, José Carlos Alves (PT), o Bananinha, e seu vice Marco Evangelista (PP) agitam os 15,7 mil moradores da cidade, na Grande São Paulo. Para retaliar o vice, que denunciou um suposto caso de funcionário fantasma na prefeitura, o prefeito trocou a chave do Paço e impediu o livre acesso de Evangelista ao seu gabinete. De acordo com o vice-prefeito, desde o início da gestão em janeiro de 2009, ele mantém um gabinete na prefeitura para atender munícipes inclusive fora do horário de expediente, por isso tinha as chaves do prédio.