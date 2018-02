Prefeito defende continuidade das ações públicas O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), disse ontem que o melhor presente que a capital paulista poderia ganhar em seu aniversário de 454 anos é a continuidade das ações do poder público. "O melhor presente que São Paulo pode receber é a continuidade das ações do três poderes públicos, municipal, estadual e federal, para que todos ajudem a diminuir as desigualdades", afirmou após missa comemorativa, na Catedral da Sé. O prefeito avaliou que a cidade tem muitos avanços a comemorar, mas ressalvou que ainda é preciso igualar a qualidade dos serviços públicos de saúde e educação aos da rede privada e encontrar moradia para todos os habitantes.