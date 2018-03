Prefeito de Vitória toma posse e terá apoio do PMDB O prefeito de Vitória, João Coser (PT), foi reconduzido hoje ao cargo em cerimônia realizada na Câmara Municipal. Reeleito no primeiro turno das eleições de 2008 com 65% dos votos, Coser iniciou o segundo mandato com poucas mudanças no governo. A novidade da posse foi a troca de vice-prefeitos. O ex-vice-prefeito Sebastião Balarini (PSB) deu lugar ao novo vice-prefeito Tião Barbosa (PMDB), indicado para a chapa de Coser pelo governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB). De manhã, Coser e Tião Barbosa compareceram à missa celebrada pelo arcebispo da capital capixaba, d. Luiz Mancilha Vilela, na Catedral Metropolitana. A incorporação oficial do PMDB no governo de Coser faz do petista uma das alternativas à sucessão de Hartung em 2010. O governador, reeleito em 2006, deve concorrer ao Senado. Coser afirmou que dedicará 2009 à conclusão de obras em andamento. Ele fará poucas alterações no secretariado. Entre elas, está a indicação da professora Vânia Carvalho, pedagoga da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que terá a tarefa de ampliar atividades esportivas e culturais para tornar viável a permanência dos estudantes durante todo o dia nas escolas da capital, uma das prioridades do prefeito.