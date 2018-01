Prefeito de Uberaba-MG dará nome de Alencar a hospital Poucas horas após a morte de José Alencar, o prefeito de Uberaba (MG) e ex-ministro dos Transportes, Anderson Adauto, informou que dará o nome do ex-vice-presidente da República ao Hospital Regional da cidade, cuja ordem de serviço para o início das obras será emitida na próxima semana. Adauto informou que editará e publicará um decreto com a escolha do nome para o hospital e ainda outro determinando luto de três dias no município.