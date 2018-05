Prefeito de Taubaté tem registro cassado O prefeito de Taubaté e candidato à reeleição pelo PMDB, Roberto Peixoto, teve o registro de sua candidatura cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo na segunda-feira, por causa de divulgação de propaganda institucional em período não autorizado. O peemedebista ainda foi condenado a pagar multa de R$ 5.320. Segundo o presidente municipal do PMDB em Taubaté, Jacir Pereira, o partido entrou ontem com recurso no Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com o TRE, o prefeito teria divulgado no site da prefeitura obras e programas de sua gestão.