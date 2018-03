Prefeito de SP critica juros excessivos da União

À Jovem Pan, Haddad havia dito que o governo federal "enriqueceu às custas de Estados e municípios". "Quando a União cobra uma taxa de juro do município de São Paulo superior à que ela própria paga para rolar sua própria dívida, ela está enriquecendo às nossas custas. Virou agiota."

Durante a Couromoda, Haddad afirmou que a forma como a dívida do município é paga hoje é "impraticável" e que o governo federal já sinalizou a possibilidade de mudar esse quadro. "É um erro que se cometeu contra São Paulo e agora está se fazendo justiça", comentou após abertura do evento. Na rádio, o prefeito afirmou que o governo Dilma está tentando mudar essa situação fiscal. "(Dilma) encaminhou uma lei complementar mudando o pacto federativo no que diz respeito ao endividamento", disse à emissora. Haddad afirmou também na rádio que tem conversado com frequência com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, sobre o assunto.